ГК «ЮгСтройИнвест» провела новогодние елки для жителей «Панорамы» и микрорайона «Губернский» в Краснодаре

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» провела новогодние елки в микрорайоне «Губернский» и жилом комплексе «Панораме» в Краснодаре

Детей развлекали персонажи мультфильмов, которые пели с ребятами новогодние песни и провели хоровод. Главными гостями стали Дед Мороз и Снегурочка — они приехали со сладкими подарками и новогодними поздравлениями.

«Отмечать праздники всем вместе, одной большой семьей — добрая традиция "ЮгСтройИнвест". Для нас очень важно, чтобы в микрорайонах царила теплая, семейная атмосфера, чтобы всем жилось удобно и комфортно», — отметил директор ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Павлов.

В 2018 году в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону ЮСИ сдал в эксплуатацию 19 жилых домов, 2 детских сада и 2 школы. В Краснодаре в уходящем году сдали 7 домов, и все раньше запланированного срока.

За 15 лет работы на на строительном рынке юга России ЮСИ возвел шесть микрорайонов. В 2018 году застройщик запустил реализацию двух масштабных проектов — микрорайона «Российский» в Ставрополе и экорайона «Вересаево» в Ростове-на-Дону. По личной инициативе гендиректора Юрия Иванова в Ставрополе построили и освятили собор святого равноапостольного князя Владимира.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» занимает четвертое место в рейтинге крупнейших застройщиков страны и каждый год отмечается знаком «Надежный застройщик России». в 2018 году компанию включили в федеральный реестр «Всероссийская книга почета».