В Мостовском районе 410 домов смогут подключиться к новому газопроводу

В станице Махошевской Мостовского района ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод длиной 8 км

Инвестором проекта стало ООО «Газпром межрегионгаз».

После запуска газопровода смогут подключить 410 домов. Также специалисты установили два газорегуляторных пункта и пункт учета расхода газа, необходимых для бесперебойного газоснабжения. На отопление природным топливом переведут все социальные объекты, которые располагаются в станице Махошевской, сообщили 24 декабря в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Краснодар».

В открытии газопровода приняли участие директор филиала № 8 «Газпром газораспределение Краснодар» Андрей Елисеев, глава Мостовского района Сергей Ласунов и руководитель Махошевского поселения Сергей Стацунов.

«Специалисты решили непростые задачи при строительстве этого газопровода. Для сохранения памятника архитектуры было принято решение о прокладке 300 метров полиэтиленового трубопровода методом горизонтально направленного бурения. Газификация меняет к лучшему качество жизни, и мы планомерно работаем, чтобы как можно больше жителей Кубани смогли получить природный газ в свои дома», — сказал гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев.

Для приема газа от межпоселкового газопровода по заказу администрации сельского поселения построили более 14 км распределительных сетей. Сейчас специалисты подключают газовое оборудование в домах жителей. С гражданами заключают договоры на техобслуживание и поставку природного газа.