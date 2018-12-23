Мамаеву и Кокорину предложили сыграть в футбол с охранниками в СИЗО
Хавбеку клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву, форварду «Зенита» Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу предложили сыграть в футбол в СИЗО «Бутырка»
Инициаторами матча стала православная общественная организация «Сорок сороков». Планируется, что создадут команду заключенных и охранников. Отмечается, что в СИЗО есть поле. Для игроков хотят сшить толстовки, для Мамаева и Кокорина — с настоящими номерами.
Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. Сотрудники ФСИН рассказали, что в колониях уже проводили матчи, где заключенные играли со своими охранниками. Они уточнили, что желающих сыграть с футболистами много.
Мамаев и Кокорин также согласились на такой матч. Ожидается, что в нем также примет участие брат Кокорина — Кирилл. Раньше он тоже профессионально занимался футболом, однако потом бросил, написал 23 декабря «Московский комсомолец».
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Как писали Юга.ру, 11 октября суд арестовал Мамаева и братьев Кокориных, а также их друга Александра Протасовицкого. Их обвинили в побоях и хулиганстве. Под стражей они будут находиться до февраля 2019 года.
По версии следствия, 8 октября они избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала.
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