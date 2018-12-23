Мамаеву и Кокорину предложили сыграть в футбол с охранниками в СИЗО

Хавбеку клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву, форварду «Зенита» Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу предложили сыграть в футбол в СИЗО «Бутырка»

Инициаторами матча стала православная общественная организация «Сорок сороков». Планируется, что создадут команду заключенных и охранников. Отмечается, что в СИЗО есть поле. Для игроков хотят сшить толстовки, для Мамаева и Кокорина — с настоящими номерами.

Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний. Сотрудники ФСИН рассказали, что в колониях уже проводили матчи, где заключенные играли со своими охранниками. Они уточнили, что желающих сыграть с футболистами много.

Мамаев и Кокорин также согласились на такой матч. Ожидается, что в нем также примет участие брат Кокорина — Кирилл. Раньше он тоже профессионально занимался футболом, однако потом бросил, написал 23 декабря «Московский комсомолец».