На Кубани за три года отремонтировали более 1,6 тыс. многоэтажек

В Краснодаре с 2015 года по программе капремонта работы провели более чем в 1,6 тыс. многоквартирных домов

Региональная программа капремонта многоквартирных домов работает в Краснодарском крае с 2014 года. Всего с начала реализации программы на Кубани отремонтировали 1 тыс. 649 домов.

По программе, за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с софинансированием собственников в 2015 году отремонтировано 129 домов, в 2017-м по этой же программе отремонтировали 60 домов.

За счет средств фонда по плану 2015 года был проведен капремонт 29 домов, в 2016 году — 520 домов, в 2017-м — 787 домов, в 2018-м — 124 дома.

Свои жилищные условия улучшили более 94,9 тыс. человек, сообщили пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД».