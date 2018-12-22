В департаменте цен и тарифов Кубани назвали новую цену на газ с 2019 года

Департамент цен и тарифов Краснодарского края 19 декабря установил новую розничную цену на природный газ для жителей региона

По данным приказа № 23/2018-газ, для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» установили следующие цены:

6,33 рубля за 1 кубометр — все районы края, кроме Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;

5,98 рубля — Славянский район;

5,75 рубля — Усть-Лабинский район;

5,37 рубля — Краснодар.

С 1 января 2019 года вступит в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах», по которому основная ставка НДС вырастет до 20%. Действие закона распространяется на все товары и услуги, произведенные в стране, и облагаемые ставкой НДС 18%.

Клиентов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», которые пользуются приборами учета газа, призвали до 31 декабря 2018 года заявить показания счетчиков и погасить задолженность. Начисление платежей за газ по новой цене начнется с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».