В департаменте цен и тарифов Кубани назвали новую цену на газ с 2019 года
Департамент цен и тарифов Краснодарского края 19 декабря установил новую розничную цену на природный газ для жителей региона
По данным приказа № 23/2018-газ, для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» установили следующие цены:
-
6,33 рубля за 1 кубометр — все районы края, кроме Краснодара, Славянского и Усть-Лабинского районов;
-
5,98 рубля — Славянский район;
-
5,75 рубля — Усть-Лабинский район;
-
5,37 рубля — Краснодар.
С 1 января 2019 года вступит в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах», по которому основная ставка НДС вырастет до 20%. Действие закона распространяется на все товары и услуги, произведенные в стране, и облагаемые ставкой НДС 18%.
Клиентов ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», которые пользуются приборами учета газа, призвали до 31 декабря 2018 года заявить показания счетчиков и погасить задолженность. Начисление платежей за газ по новой цене начнется с 1 января 2019 года, сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».
И другие события Краснодара с 21 по 23 декабря
Беседа о DIY-этнографии c Булатом Халиловым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.