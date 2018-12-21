На курорте «Роза Хутор» открыли зимний сезон
На горном курорте «Роза Хутор» 21 декабря стартовал зимний сезон-2018/2019
Главным новшеством предстоящего зимнего сезона станет единый ски-пасс, дающий возможность кататься не только на трассах «Роза Хутор» общей протяженностью 102 км, но и на склонах «Альпика» и «Лаура», длина которых 33 км.
Еще одним актуальным продуктом для гостей «Роза Хутор» стал ски-пасс с открытой первой датой катания. Теперь он не привязан к определенному дню и позволяет скорректировать свой график катания. За летние и осенние месяцы на курорте провели ряд работ по совершенствованию горнолыжной зоны. Например, расширена зона выката у подъемника «Эдельвейс» на Южном склоне. Также в этом сезоне открывается съезд с трасс, соединяющих «Роза Хутор» и склон «Альпика».
22 декабря на курорте пройдет традиционный праздник — День Роза Хутор, посвященный началу зимнего сезона. На мероприятии подведут итоги народного онлайн-голосования за бургомистра курорта. В этом году на звание неофициального главы курорта на 2019 год претендуют писатель Алекс Дубас, спортсменка и телезвезда Ляйсан Утяшева и тележурналистка Ирина Муромцева.
Помимо выборов бургомистра, на главной площади курорта с 14:00 пройдет семейная развлекательная программа, конкурсы, выступления артистов, диджей-вечеринка. Праздник завершится концертом Мити Фомина в 17:00 на сцене у здания ратуши.
В стартующем сезоне курорт предложит своим гостям не только разные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и новые увлекательные активности аprès-ski. В ледовом дворце «Роза Хутор» начал действовать детский каток «Пингвиния» с новой развлекательной концепцией. Профессиональные инструкторы обучат детей элементам фигурного катания разной степени сложности. Детей и взрослых на льду будут развлекать команда аниматоров в костюмах пингвинов.
На курорте откроется детский центр «Корпорация шалостей» с батутным парком, скалодромом, сухим аквапарком, детским лабиринтом, образовательной мультимедийной зоной, рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Также будет работать Музей археологии. Основу его экспозиции составляет исторический материал, полученный при археологических изысканиях в районе строительства олимпийских объектов на территории «Роза Хутор» в 2010–2014 годах. Он иллюстрирует историю местности с Каменного века до Нового времени. Музей оборудован устройствами дополненной реальности и мультимедийными технологиями.
В арт-резиденции «Flacon 1170» в течение сезона будут проходить фестивали, конференции и вечеринки. Также там можно покататься на скейте, позаниматься йогой, послушать бесплатные лекции, посетить выставки, концерты, посмотреть кино с видом на горы.
В новом сезоне на курорте планируется открыть семь новых ресторанов: A La Russe Bar, Гастробар «Рыба и вино», «Кофемания», текила-бар «Agava Blue», аргентинский гриль «Чупакабра», «Паб и Барбершоп 1829», кальянный клуб «Хабл Бабл».
В сезоне 2018/2019 на «Роза Хутор» пройдут несколько масштабных спортивных и развлекательных событий. Зимнюю фестивальную программу откроет «Live Fest — 2019», который по традиции пройдет с 4 по 7 января.
6 января на сцене «Роза Холл» выступят Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группировка «Ленинград», Burito, Елка, Анна Плетнева и другие исполнители. 7 января на главной сцене Live Fest проведут концерты представителей рэпа, хип-хопа и других городских стилей. В программе Urban Style примут участие Maruv, Лена Темникова, Матранг, Мари Краймбрери, Рем Дигга, Cygo, Леша Свики другие.
Помимо артистов, заявленных в программе Live Fest, в течение зимнего сезона на курорте выступят Баста, «Би-2», «Звери», «Наутилус Пампилиус», «Ночные снайперы» и другие исполнители.
Главным спортивным событием сезона на «Роза Хутор» станет запланированный на 2-3 марта Этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин.
20 января на курорте пройдет традиционный снежный праздник для детей и взрослых FIS World Snow Day.
С 26 января по 2 февраля «Роза Хутор» снова примет молодежный фестиваль Tinkoff Rosa Fest, а с 29 марта по 7 апреля — крупнейший в России спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, отмечающий свое десятилетие.
В конце сезона на «Роза Хутор» состоится ежегодный карнавал BoogelWoogel. Около 2 тыс. человек приедут на курорт, чтобы устроить массовый спуск по трассам в купальниках.
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