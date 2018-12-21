На курорте «Роза Хутор» открыли зимний сезон

На горном курорте «Роза Хутор» 21 декабря стартовал зимний сезон-2018/2019

Главным новшеством предстоящего зимнего сезона станет единый ски-пасс, дающий возможность кататься не только на трассах «Роза Хутор» общей протяженностью 102 км, но и на склонах «Альпика» и «Лаура», длина которых 33 км.

Еще одним актуальным продуктом для гостей «Роза Хутор» стал ски-пасс с открытой первой датой катания. Теперь он не привязан к определенному дню и позволяет скорректировать свой график катания. За летние и осенние месяцы на курорте провели ряд работ по совершенствованию горнолыжной зоны. Например, расширена зона выката у подъемника «Эдельвейс» на Южном склоне. Также в этом сезоне открывается съезд с трасс, соединяющих «Роза Хутор» и склон «Альпика».

22 декабря на курорте пройдет традиционный праздник — День Роза Хутор, посвященный началу зимнего сезона. На мероприятии подведут итоги народного онлайн-голосования за бургомистра курорта. В этом году на звание неофициального главы курорта на 2019 год претендуют писатель Алекс Дубас, спортсменка и телезвезда Ляйсан Утяшева и тележурналистка Ирина Муромцева.

Помимо выборов бургомистра, на главной площади курорта с 14:00 пройдет семейная развлекательная программа, конкурсы, выступления артистов, диджей-вечеринка. Праздник завершится концертом Мити Фомина в 17:00 на сцене у здания ратуши.

В стартующем сезоне курорт предложит своим гостям не только разные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и новые увлекательные активности аprès-ski. В ледовом дворце «Роза Хутор» начал действовать детский каток «Пингвиния» с новой развлекательной концепцией. Профессиональные инструкторы обучат детей элементам фигурного катания разной степени сложности. Детей и взрослых на льду будут развлекать команда аниматоров в костюмах пингвинов.