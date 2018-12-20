Дед Мороз и Снегурочка станцуют на стене 12-этажного замка в «Сочи Парке»

Шоу «Танцы на вертикали» включили в новогоднюю программу первого тематического парка России, которая продлится с 28 декабря по 8 января

На отвесной стене 12-этажного отеля-замка «Богатырь» Дед Мороз и Снегурочка выполнят акробатические трюки, танцевальные па и другие элементы. По сюжету, так сказочные волшебники доставляют детям подарки — в ритме невесомого танца взлетают по стенам в окна, рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

В роли Деда Мороза и Снегурочки — артисты оригинального жанра, исполнители вертикальной хореографии Олег и Гульнара Сапожниковы.

«При создании шоу первого тематического парка России мы всегда ищем новые формы, смотрим на современные тенденции и применяем все технологические новшества, которые на данный момент есть в индустрии развлечений. Так появляются наши уникальные проекты, и новогодние "Танцы на вертикали" — один из них», — рассказала начальник отдела по организации и проведению мероприятий «Сочи Парка» Анна Кулаева.

Новое шоу «Танцы на вертикали» можно увидеть ежедневно с 28 декабря по 8 января в 13:00.