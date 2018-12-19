Проекты Краснодарского края претендуют на премию «Серебряный Лучник» — Юг

Проекты из Краснодарского края заявлены на соискание премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Юг

Жители региона подали проекты во все номинации, отметили организаторы премии. Так, краснодарка Ольга Димаки примет участие в номинации

«Развитие и продвижение территорий» с проектом по продвижению личного бренда на платформе NL. В номинацию «Корпоративные коммуникации» выдвинут проект OOO «Газпром добыча Краснодар» и их городской праздник День энергосбережения. Специалисты компании рассказали участникам о том, как можно экономить природные ресурсы и рационально использовать энергию.

Также на соискание премии претендует корпоративный журнал КБ «Кубань Кредит» «PRO Кубань Кредит», который знакомит читателей с новостями из жизни банка, коллективом, новыми финансовыми продуктами и услугами, и дает полезные советы от экспертов. А маркетинговое агентство Point Passat заявило на конкурс просветительскую акцию «Я-Вода 2018», которая направлена на ознакомление и просвещение жителей города Сочи с проблемой рационального и бережного использования воды.

Регистрация участников продолжится до 25 декабря, подать заявку можно на сайте luchnik-ug.ru/registration. Публичная защита лучших проектов перед жюри и церемония награждения победителей состоятся в начале 2019 года. Десять лучших проектов юга России будут рекомендованы к участию в национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.