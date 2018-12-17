В Тимашевском районе 35 детей-сирот получили новые квартиры

Краснодарский край

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Глава Тимашевского района Андрей Палий 14 декабря вручил 35 детям-сиротам ключи от нового жилья

Администрация района приобрела для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однокомнатные квартиры в станице Днепровской. Рядом разместились детский сад и школа, стадион и парк, амбулатория и дом культуры.

Покупка недвижимости финансировалась за счет средств регионального и федерального бюджетов в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани». Тимашевский район получил из краевой казны 42,7 млн рублей, на которые приобрели 35 квартир площадью 33 кв. метра. Все жилье сдано под ключ: с сантехникой, электрическими плитами, автономным отоплением, полной отделкой.

В церемонии вручения ключей приняли участие первый заместитель главы Тимашевского района Елена Мальченко, прокурор Тимашевского района Григорий Семенюта, председатель районного Совета Александр Устименко, глава Днепровского сельского поселения Владимир Ледовский.

Благодаря краевой государственной программе «Дети Кубани» в Тимашевском районе за последние шесть лет обладателями собственных квартир стали 138 человек, сообщили 17 декабря в пресс-службе адмиристрации района.

Дети-сироты Жилье Недвижимость Тимашевский район
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