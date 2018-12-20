Кубанцам объяснили, откуда может взяться долг при оплате взноса на капремонт многоэтажки
Жителям Краснодарского края рассказали, что нужно делать, если при регулярной оплате взносов на капремонт дома все равно приходит долг
Для учета денег региональный оператор присваивает каждому помещению в доме финансовый лицевой счет. Плату за капремонт по квитанциям необходимо вносить ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Платеж, оплаченный после этого срока, не учитывается. Он отображается в строке «долг на начало месяца», потому что поступает на лицевой счет после того, как уже сформированы новые документы за текущий месяц.
В этом случае в квитанции в строке «оплачиваемая сумма» можно написать сумму, равную ежемесячному текущему платежу, и оплатить его. Указывая в этой строке число большее, чем значится в квитанции, абонент таким образом вносит аванс на следующие периоды, объяснили в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД.
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