Кубанцам рассказали, кто не должен платить взносы на капремонт многоэтажек

Партнерский Краснодарский край

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Жителям Краснодарского края рассказали, какие категории граждан не оплачивают взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов

Не платят взносы на капремонт многоквартирных только собственники домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.

От взносов освобождаются собственники, если участок, на котором стоит дом, решили изъять для государственных или муниципальных нужд. Исключением в этом случае будут жилые помещения, которые находятся в собственности у РФ, региона или муниципалитета.

Взносы также не платят собственники домов, не сданных в эксплуатацию в установленном законодательством порядке, а также наниматели жилья, рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД.

Капремонт Краснодарский краевой фонд капремонта
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