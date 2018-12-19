Кубанцам рассказали, кто не должен платить взносы на капремонт многоэтажек
Жителям Краснодарского края рассказали, какие категории граждан не оплачивают взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов
Не платят взносы на капремонт многоквартирных только собственники домов, признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции.
От взносов освобождаются собственники, если участок, на котором стоит дом, решили изъять для государственных или муниципальных нужд. Исключением в этом случае будут жилые помещения, которые находятся в собственности у РФ, региона или муниципалитета.
Взносы также не платят собственники домов, не сданных в эксплуатацию в установленном законодательством порядке, а также наниматели жилья, рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД.
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