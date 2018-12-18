Кубанцам рассказали, какие работы проводят при капремонте многоэтажек

Жителям Краснодарского края рассказали, что входит в перечень услуг по капитальному ремонту многоквартирного дома

В многоэтажках проводят ремонт инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. Предусмотрен ремонт крыши, подвалов, фасада, фундамента, лифтовых шахт. Возможен ремонт или замена лифта, признанного непригодным для эксплуатации.

При ремонте системы холодного и горячего водоснабжения проводится замена стояков и разводящих трубопроводов в подвале.

В системе газоснабжения меняют запорную и регулировочную арматуру, трубопровод, внутридомовые магистрали.

В инженерной системе электроснабжения меняют вводно-распределительные устройства, внутридомовые разводящие магистрали, распределительные этажные щиты (без установки электросчетчиков), сети освещения мест общего пользования, электросети для лифтов, а также монтируют контур заземления.

В системе отопления меняют стояки, магистрали системы отопления в подвале и регистры радиаторов в местах общего пользования.

В инженерной системе водоотведения предусмотрена замена стояков до первых стыковых соединений, выводящих труб системы водоотведения в подвале, канализационных трапов, выпусков канализации.

При замене лифта ремонтируют или меняют оборудование. Также проводят пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифта, ремонт внутренних стен, устройств и конструкций шахт, машинных и технических помещений.

Во время ремонта фундаментов делают усиление грунтов основания. Рабочие ремонтируют оклеенную и обмазочную изоляции фундамента, устраненяют местные дефекты и деформации.

При ремонте крыши меняют покрытие кровли, ремонтируют деревянные конструкции с полной или частичной заменой стропильной системы, а также цементно-песчаной стяжки. Предусмотрена огне- и биозащита деревянных конструкций. Рабочие проводят замену утеплителя, слуховых окон, канализационных выпусков с выводом их за пределы кровли. Специалисты выполняют ремонт металлических ограждений и выходов на кровлю, заменяют люки и двери.

При ремонте подвалов восстанавливают защитный слой плит перекрытия составами, которые предотвращают сырость. После этого на стены подвала наносят гидроизолирующие вещества на основе цемента. Осуществляется стяжка бетонного пола подвала, штукатурка стен, их покраска водоэмульсионными составами, ремонт бетонных полов, отмостки, приямков с установкой металлических решеток, герметизация цементным раствором проходов для инженерных сетей, замена подвальных окон, устройство дренажной системы, восстановление обрамлений проемов подвальных продухов. Предусмотрена установка металлических решеток и замена дверей.

При ремонте фасада возможен ремонт штукатурки, окраска, обновление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и панельных зданий. Со стороны фасада специалисты окрашивают деревянные оконные переплеты, меняют оконные блоки в местах общего пользования, устанавливают подоконникии, проводят облицовку откосов. После этого меняют входные наружные двери, ремонтируют штукатурку и облицовку цокольной части фасада, козырьки над балконами верхних этажей. Также меняют оконные отливы из тонколистовой оцинкованной стали, водосточные трубы, подвесные желоба.

В пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД пояснили, что в рамках программы также выполняются работы по проектированию. Специалисты составляют сметы расходов на капремонт, проверяют достоверность стоимости работ, проводят государственную экспертизу проектной документации.