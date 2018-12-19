Кубанцам рассказали, что должен делать представитель собственников фонда капремонта

В Краснодарском краевом фонде капитального ремонта рассказали об обязанностях уполномоченного представителя собственников дома

Представитель должен участвовать в составлении акта обследования многоэтажки. В его обязанности входит проведение общего собрания собственников и оформление решения о проведении капремонта дома.

Уполномоченный должен передать объект подрядчику, затем ему необходимо контролировать процесс выполнения работ, согласовывать документацию, принимать от подрядной организации демонтированный материал, подписывать соответствующие акты.

Помимо этого собственники помещений обязаны обеспечить подрядчику доступ к общему имуществу. По всем вопросам, возникающим во время капремонта, собственники могут обращаться к представителю по строительному контролю, закрепленному за домом, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД.

После завершения работ приемку проводит комиссия, в которую входят уполномоченные представители технического заказчика, регионального оператора, администрации города, собственников многоэтажки, управляющей компании и подрядчика.

Комиссия составляет перечень замечаний и передает его подрядной организации для исправления. После устранения нареканий подписывают акт приемки услуг.

В фонде рекомендуют представителю дома обращать внимание при составлении акта обследования дома. Отмечается, что часто в этом акте неверно указывают объемы и площади многоэтажки и инженерных коммуникаций.