Чемпион мира по кикбоксингу Левин провел зарядку для жителей краснодарского микрорайона «Губернский»

В краснодарском микрорайоне «Губернский» 15 декабря провели День здоровья, в рамках которого кикбоксер Артем Левин провел зарядку и мастер-класс для местных жителей

Мероприятие было организовано при поддержке одного из ведущих застройщиков России — группы компаний «ЮгСтройИнвест». По приглашению ЮСИ титулованный кикбоксер Левин дважды посещал кубанскую столицу.

«Президент России поставил задачу: к 2024 году 55% россиян должны заниматься спортом. Подобные встречи помогают нам решать задачу, поставленную главой государства», — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Оснащенность спортивной инфраструктурой микрорайонов от «ЮгСтройИнвест», в частности «Губернского» отметили на уровне муниципалитета.

«Спортивные площадки открытого типа в этом районе укомплектованы на 100% — это, наверное, самый главный показатель», — подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара Алексей Мирошников.

Благодаря разнообразию объектов спортивной инфраструктуры, «Губернский» часто становится площадкой для проведения масштабных спортивных мероприятий городского и краевого масштаба.

«В микрорайоне от «Югстройинвест» есть все необходимое для занятий спортом: это и спортивные площадки, турники, зоны для занятий воркаутом, крытые тренажерные залы. Мы очень рады, что мероприятия, подобные сегодняшнему, находят живой отклик у жителей Краснодара», — рассказал заместитель генерального директора ГК «Югстройинвест» Андрей Анашкин.