Чемпион мира по кикбоксингу Левин провел зарядку для жителей краснодарского микрорайона «Губернский»

Партнерский Краснодарский край

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В краснодарском микрорайоне «Губернский» 15 декабря провели День здоровья, в рамках которого кикбоксер Артем Левин провел зарядку и мастер-класс для местных жителей

Мероприятие было организовано при поддержке одного из ведущих застройщиков России — группы компаний «ЮгСтройИнвест». По приглашению ЮСИ титулованный кикбоксер Левин дважды посещал кубанскую столицу.

Почетными гостями Дня здоровья стали представители администрации Краснодарского края.

«Президент России поставил задачу: к 2024 году 55% россиян должны заниматься спортом. Подобные встречи помогают нам решать задачу, поставленную главой государства», — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Оснащенность спортивной инфраструктурой микрорайонов от «ЮгСтройИнвест», в частности «Губернского» отметили на уровне муниципалитета.

«Спортивные площадки открытого типа в этом районе укомплектованы на 100% — это, наверное, самый главный показатель», — подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара Алексей Мирошников.

Благодаря разнообразию объектов спортивной инфраструктуры, «Губернский» часто становится площадкой для проведения масштабных спортивных мероприятий городского и краевого масштаба.

«В микрорайоне от «Югстройинвест» есть все необходимое для занятий спортом: это и спортивные площадки, турники, зоны для занятий воркаутом, крытые тренажерные залы. Мы очень рады, что мероприятия, подобные сегодняшнему, находят живой отклик у жителей Краснодара», — рассказал заместитель генерального директора ГК «Югстройинвест» Андрей Анашкин.

© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

Чемпион мира Артем Левин высоко оценил то, как «ЮгСтройИнвест» поддерживает спортсменов и популяризирует здоровый образ жизни. Спортсмен признался, что нигде в России не видел подобного оснащения микрорайонов.

«Два года назад я познакомился с компанией "ЮгСтройИнвест" в Ставрополе. Через неделю я приехал в Краснодар и был впечатлен увиденным. Я еще нигде не встречал такого оснащения — спортивные площадки, уличные тренажеры, роллердром... Я много путешествую по России, но подобного, честно признаюсь, я не видел. Спорт должен быть доступным, если мы хотим в будущем иметь здоровую нацию», — считает Левин.

В пресс-службе ГК «ЮгСтройИнвест» рассказали, что в микрорайонах, построенных компанией, регулярно проходят массовые спортивные мероприятия, в которых участвуют известные российские и мировые спортсмены. Компания занимается пропагандой здорового образа жизни и создает разнообразную спортивную инфраструктуру, благодаря этому у жильцов есть возможность заниматься разными видами спорта, не выезжая за пределы микрорайона.

ГК «ЮгСтройИнвест» Краснодар Спортивное строительство Строительство
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