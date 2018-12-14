Депутат Госдумы от Краснодарского края разработал законопроект по изоляции российского интернета
Депутат Госдумы от Краснодарского края Андрей Луговой стал одним из авторов законопроекта, который предусматривает изоляцию российского интернет-трафика
В документе говорится, что законопроект подготовлен в связи с агрессивным характером Стратегии национальной кибербезопасности США, которую приняли в сентябре. По словам авторов проекта, Россию без доказательств обвиняют в совершении хакерских атак, которые нанесли ущерб американским и международным организациям. В связи с этим, РФ должна принять защитные меры. Отмечается, что это позволит повысить надежность работы российских интернет-ресурсов.
Законопроект предусматривает, что за трафиком организуют контроль. За рубеж будет поступать минимум данных от российских пользователей. Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы и операторы связи при возникновении угрозы должны обеспечить возможность централизованного управления трафиком.
В документе указано, что нужно устанавливать на сетях связи технические средства, определяющие источник передаваемого трафика.
Авторами, помимо Лугового, стали члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова. Законопроект внесли в Госдуму.
Как сообщали Юга.ру, президент России Владимир Путин в январе 2016 года назначил своим советником главу Института развития интернета Германа Клименко.
В январе 2017 года Клименко заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России — ограничить интернет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эти слова, сказав, что это только частное мнение и оно не определяет позицию Кремля.
В марте 2018 года советник по интернету сообщил, что Россия технически готова к отключению от мировой сети. Виюне Путин уволил Клименко с поста советника по интернету. Позже первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко назначили куратором интернета.
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