Депутат Госдумы от Краснодарского края разработал законопроект по изоляции российского интернета

Депутат Госдумы от Краснодарского края Андрей Луговой стал одним из авторов законопроекта, который предусматривает изоляцию российского интернет-трафика

В документе говорится, что законопроект подготовлен в связи с агрессивным характером Стратегии национальной кибербезопасности США, которую приняли в сентябре. По словам авторов проекта, Россию без доказательств обвиняют в совершении хакерских атак, которые нанесли ущерб американским и международным организациям. В связи с этим, РФ должна принять защитные меры. Отмечается, что это позволит повысить надежность работы российских интернет-ресурсов.

Законопроект предусматривает, что за трафиком организуют контроль. За рубеж будет поступать минимум данных от российских пользователей. Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы и операторы связи при возникновении угрозы должны обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

В документе указано, что нужно устанавливать на сетях связи технические средства, определяющие источник передаваемого трафика.

Авторами, помимо Лугового, стали члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова. Законопроект внесли в Госдуму.