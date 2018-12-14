В КубГТУ состоялась презентация лабораторного оборудования для анализа нефтепродуктов

В Кубанском государственном технологическом университете 12 декабря состоялась демонстрация возможностей спектрометра Фурье

Оборудование приобрели для кафедры технологии нефти и газа в рамках грантового конкурса благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел», рассказали в пресс-службе компании НИПИГАЗ.

Спектрометр Фурье — оптический прибор российского производства, используемый для определения группового состава нефтепродуктов.

«Не каждая кафедра может гордиться такой многолетней дружбой, какая есть у нас с НИПИГАЗом. Помощь, которую оказывает компания на протяжении долгих лет, позволяет нам не только готовить высококвалифицированных специалистов с хорошей теоретической базой, но и дает возможность нашим студентам участвовать в проектной деятельности», — прокомментировала и.о. ректора КубГТУ Ирина Красина.

«Мы давно и успешно сотрудничаем с университетом. Наше партнерство с учебными заведениями — это вклад в создание образовательной среды, которая позволит раскрыть потенциал студентов, реализовать научные идеи. Спасибо за подготовку кадров, способных мыслить и решать задачи по-современному, реализовывать судьбоносные для страны проекты», — сказал директор по управлению персоналом и организационному развитию компании НИПИГАЗ Андрей Чепурнов.