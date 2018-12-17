Кубанцам рассказали, как проверяют качество работ при капремонте многоэтажки
Жителям Краснодарского края рассказали, как контролируют работы при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
В пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД сообщили, что предусмотрена многоступенчатая система контроля за качеством проведения работ.
Сдачу и приемку выполненных работ после ремонта проводит комиссия, в состав которой входят уполномоченные представители технического заказчика, регионального оператора, администрации муниципалитета, министерства ТЭК и ЖКХ, а также собственники и подрядчик.
Техзаказчик заключает контракт на проведение строительного контроля по каждому дому. Представитель стройконтроля каждый день проверяет качество работ и соответствие нормам.
Все замечания записывают и передают подрядной организации для исправления. После устранения нареканий подписывают акт приемки оказанных услуг.
После этого начинает действовать гарантийный срок, который составляет не менее пяти лет. В этот период подрядная организация несет ответственность за качество выполненных работ. Все выявленные дефекты и недостатки подрядчик должен устранить бесплатно и в разумный срок.
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