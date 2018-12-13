Главный Дед Мороз Сибири в новогоднюю ночь приедет в сочинский отель-замок «Богатырь»

Одним из ведущих новогодней ночи в отеле-замке «Богатырь», находящемся на территории «Сочи Парка», станет главный Дед Мороз Сибири

«Сказочный волшебник, награжденный столь высоким титулом по итогам официального сибирского турнира Дедов Морозов, поздравит гостей праздничного банкета в главную ночь в году, проведет свои конкурсы», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

На вечеринке, которая начнется в 21:00 и продлится до утра, устроят приветственное бармен-шоу с морозными напитками, интерактивное снежное шоу и шоу «зеркальных людей», комическое представление от Дедов Морозов-акробатов, застольная анимация и другие активности.

Для гостей праздника выступит кавер-группа «Приключения Электроников». Ведущим на новогодней ночи будет Андрей Трегубов, который в 2018 году подтвердил звание лучшего ведущего юга России.

В меню праздника, разработанном шеф-поваром отеля, деликатесы русской и европейской кухни.

Подробности мероприятия можно узнать по телефону +7 (862) 241-77-77 и на сайте sochipark.ru.

В ночь на 1 января в «Сочи Парке» все аттракционы будут работать до 3:00. Запланирована развлекательная программа с фейерверком в полночь. Вход для гостей «Богатыря» свободный, в том числе и в новогоднюю ночь.

Гости отеля «Богатырь» при брони от двух ночей с 30 декабря по 2 января получат в подарок пригласительные на новогодний банкет.