Клиника «Три-З» первой в России провела операцию по новейшей технологии пациенту с возрастной дальнозоркостью

Офтальмохирурги краснодарской клиники «Три-З» впервые в России провели операцию по имплантации пресбиопической факичной интраокулярной линзы (ФИОЛ)

Имплантация пресбиопической ФИОЛ — это новый и перспективный способ коррекции зрения для людей с возрастной дальнозоркостью (пресбиопией). У всех людей она наступает после 40-45 лет, когда хрусталик постепенно теряет эластичность, из-за чего ухудшается зрение: утрачивается способность различать предметы на ближнем расстоянии.

Людям с ранее диагностированными близорукостью или дальнозоркостью требуется или несколько пар очков, чтобы видеть на разных расстояниях, или дорогостоящие очки с прогрессивными линзами, стоимость которых может достигать 70 тыс. рублей.

«Имплантация пресбиопической факичной ИОЛ — более комфортное решение проблемы возрастной дальнозоркости для тех, кто не хочет носить очки и менять привычные образ и ритм жизни», — отметили в пресс-службе «Три-З».

Факичная интраокулярная линза EyePCL PRESBYOPIC изготавливается индивидуально с учетом особенностей строения глаза пациента.

Операция занимает в среднем 15 минут и проводится в два этапа: сначала имплантируется линза на один глаз, на следующий день врач проверяет результат, после чего устанавливают вторую линзу. Обезболивание происходит с помощью капель, линза имплантируется внутрь глаза через микропрокол в роговице и помещается за радужной оболочкой перед собственным хрусталиком.

В клинике «Три-З» назвали важным преимуществом методики то, что имплантация ФИОЛ не предполагает изменение анатомии глаза: не нужно удалять собственный хрусталик и заменять его искусственным.

Первую в России операцию по имплантации пресбиопической ФИОЛ провел в Краснодаре офтальмохирург «Три-З», кандидат медицинских наук Александр Бойко. 10 декабря был прооперирован первый глаз, 12 декабря — второй.

До операции пациентка более 30 лет жила с высокой степенью близорукости, к которой в последние годы добавилась пресбиопия. После имплантации у женщины зрение восстановилось на 100% на всех трех фокусных расстояниях — ближнем, среднем и дальнем.

«Имплантация факичных ИОЛ нового поколения появилась в практике офтальмохирургов "Три-З" сравнительно недавно и до настоящего времени использовалась только для коррекции высоких степеней близорукости. Уже по итогам 2017 года, по данным компании "Ком Спан", занимающейся поставками ФИОЛ в Россию, "Три-З" стала лидером по числу имплантаций. Убедившись в результатах и накопив достаточный опыт, мы с уверенностью предложили этот прогрессивный метод коррекции для лечения возрастной дальнозоркости», — прокомментировала медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова.