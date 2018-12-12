Двое полицейских погибли при взрыве у торгового центра в Назрани — СМИ
Вечером 12 ноября в Назрани неизвестный утроил взрыв, жертвами которого стали двое полицейских
По информации источника «Интерфакса», недалеко от торгового центра «Ковчег» взорвался легковой автомобиль. В результате погибли двое сотрудников полиции. По некоторым данным, в машину была заброшена граната.
Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что неизвестный бросил гранату в полицейский патруль при попытке проверить у него документы. Нападавшему удалось скрыться. Пострадавшие полицейские были доставлены в реанимацию. По словам другого источника, нападавших было двое.
По информации ТАСС, двух полицейских после ЧП доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести. Их состояние медики назвали некритическим.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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