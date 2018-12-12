Двое полицейских погибли при взрыве у торгового центра в Назрани — СМИ

Ингушетия

Распечатать

Вечером 12 ноября в Назрани неизвестный утроил взрыв, жертвами которого стали двое полицейских

По информации источника «Интерфакса», недалеко от торгового центра «Ковчег» взорвался легковой автомобиль. В результате погибли двое сотрудников полиции. По некоторым данным, в машину была заброшена граната.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что неизвестный бросил гранату в полицейский патруль при попытке проверить у него документы. Нападавшему удалось скрыться. Пострадавшие полицейские были доставлены в реанимацию. По словам другого источника, нападавших было двое.

По информации ТАСС, двух полицейских после ЧП доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести. Их состояние медики назвали некритическим.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Взрыв Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани опрокинулся автобус с рабочими, пострадали 10 человек
Двое полицейских погибли при взрыве у торгового центра в Назрани — СМИ
Под Новороссийском вынесло на берег иностранное судно
В Сочи обследовали царь-дуб возрастом 500-600 лет
В Сочи проведут капремонт в концертном зале «Фестивальный»
ЧМ-2018, «Цвет настроения — синий» и «скибиди челлендж»: Google сделал видео с трендами 2018 года

Лента новостей

Статьи Партнерский

Они говорят, что делают лучшие бургеры в России за три минуты

В Краснодаре открывается Black Star Burger

Статьи Партнерский

Малый бизнес обязали установить онлайн-кассы

Когда это нужно сделать и какое устройство выбрать

Статьи

Боль в шее и плохая осанка

Показываем на видео, как это исправить

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале