Двое полицейских погибли при взрыве у торгового центра в Назрани — СМИ

Вечером 12 ноября в Назрани неизвестный утроил взрыв, жертвами которого стали двое полицейских

По информации источника «Интерфакса», недалеко от торгового центра «Ковчег» взорвался легковой автомобиль. В результате погибли двое сотрудников полиции. По некоторым данным, в машину была заброшена граната.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что неизвестный бросил гранату в полицейский патруль при попытке проверить у него документы. Нападавшему удалось скрыться. Пострадавшие полицейские были доставлены в реанимацию. По словам другого источника, нападавших было двое.

По информации ТАСС, двух полицейских после ЧП доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести. Их состояние медики назвали некритическим.

Обстоятельства произошедшего выясняются.