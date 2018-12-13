«Роза Хутор» планирует открыть горнолыжную зону для катания 21 декабря

Курорт «Роза Хутор» в горах Красной Поляны рассчитывает открыть горнолыжные трассы для катания 21 декабря, что обусловлено состоянием снежного покрова

С 14 декабря горнолыжная зона курорта будет доступна для экскурсионных посещений. После завершения технических регламентных работ возобновят работу подъемники «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский Экспресс», которые доставят туристов на одну из самых высоких смотровых площадок в Сочи — Роза Пик (2320 метров над уровнем моря). В кассах «Роза Хутор» в этот период будут продавать только прогулочные (экскурсионные) билеты.

«Текущие погодные условия в Сочи и метеопрогноз позволяют рассчитывать на то, что после 20 декабря на склонах в горнолыжной зоне курорта (выше 1100 метров), при помощи системы искусственного оснежения удастся сформировать устойчивый снежный покров и на трассах будет обеспечено комфортное и безопасное катание», — рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».

22 декабря на курорте пройдет традиционный праздник «День Роза Хутор», посвященный началу зимнего сезона.

Как сообщали Юга.ру, первые высокогорные трассы открылись для катания в горах Сочи в начале декабря. Всего на горных курортах в этом году будет открыто около 60 канатных дорог.