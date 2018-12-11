КЛЮЧАВТО назвал самые популярные бренды машин на вторичном рынке Москвы

Автохолдинг Юга России КЛЮЧАВТО подвел промежуточные итоги работы направления КЛЮЧАВТО-Select в Москве

В столице работает две площадки по покупке и продаже автомобилей с пробегом компании — на Новорязанском шоссе, 1Г и Волоколамском шоссе, 95. В этих двух локациях также сосредоточены дилерские центры КЛЮЧАВТО, которые были запущены летом 2018 года.

Динамика роста продаж автомобилей с пробегом в Москве в IV квартале (октябрь-ноябрь) в сравнении с III кварталом 2018 года составила 58%. При этом максимальное количество машин было продано в ноябре, а среди площадок по объему реализации автомобилей на вторичном рынке лидируют Люберцы, рассказали в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Лидером рейтинга самых востребованных брендов на вторичном рынке стал корейский бренд Hyundai. Второе место заняли японские автомобили Nissan, на третьем месте — немецкий производитель Volkswagen.

«Площадки КЛЮЧАВТО-Select стартовали в июне 2018 года. Для того, чтобы их наполнить, мы на первом этапе доставляли автомобили для вторичного рынка из регионов, но возить из ЮФО в Москву у нас никогда не было цели. В настоящий момент направление автомобилей с пробегом КЛЮЧАВТО-Select работает в штатном режиме, накоплен автопарк, который позволяет подбирать модели для клиентов, исходя из различных запросов. Что касается структуры и особенностей работы, на площадках КЛЮЧАВТО-Select специалисты используют удобные гаджеты — планшеты, в которых можно дистанционно просмотреть наличие или характеристики автомобилей. В целом запуск прошел легко, с учетом стандартных формальностей. Наши планы продаж соответствуют фактическому их выполнению. Что касается декабря, мы планируем закончить последний месяц 2018 года с максимальным опережением», — прокомментировал генеральный директор КЛЮЧАВТО-Select Сергей Фирсов.