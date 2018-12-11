Краснодарская компания АСК в 2018 году увеличила агентскую сеть в 1,5 раза

Группа компаний АСК, которая работает на строительном рынке Краснодарского края, в 2018 году расширила агентскую сеть в 1,5 раза и увеличила количество агентских сделок на 72%

АСК организовала традиционный вечер, чтобы вместе с партнерами подвести итоги работы за 2018 год. Приглашения на мероприятие получили риелторы, руководители и специалисты агентств недвижимости, представители банков. На вечере вручили ценные подарки ключевым партнерам и провели традиционный розыгрыш квартиры от группы компаний АСК.

Об этом сообщила генеральный директор компании Инна Шестаченко на торжественном вечере «Белая глава», который прошел 6 декабря.

Инна Шестаченко рассказала, что в 2018 году 546 агентств и индивидуальных агентов заключили хотя бы одну сделку с АСК.

«Доля, которую наши партнеры занимают в числе сделок АСК, составила по итогам прошедших 11 месяцев 52%, в 2017 году этот показатель составлял 46%, а еще ранее, в 2016 году — только 34%. Эти впечатляющие результаты стали возможны во многом благодаря вашему доверию бренду АСК, вашему высокому профессионализму и огромной работоспособности», — отметила гендиректор компании.

В 2018 году АСК более чем на 60% увеличила объемы строительства. Сейчас застройщик возводит более 360 тыс. кв. метров жилья единовременно. По реально выполняемым объемам строительства компания входит в тройку крупнейших в Краснодарском крае.

«Группа компаний АСК будет и дальше укреплять свои позиции на рынке, развивать партнерство с ключевыми игроками отрасли, к которым без сомнения относятся агентства недвижимости. В ближайшее время мы запустим несколько новых интересных проектов, которые, я уверена, будут пользоваться большим спросом, усилят основу для плодотворного совместного сотрудничества», — заключила Инна Шестаченко.