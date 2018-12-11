Золотов подал иск к Навальному о защите чести и достоинства. Он хочет взыскать 1 млн рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал к руководителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному иск на 1 млн рублей

«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — цитирует ТАСС юриста.

Горгадзе пояснил, что глава Росгвардии хочет, чтобы суд признал порочащими и ложными сведения, которые распространяет о нем Алексей Навальный. В частности, речь идет о «о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников».

Также адвокат выразил надежду, что Навальный даст показания и пояснит, на чем основаны его выводы. По словам Горгадзе, если с Навального удастся взыскать деньги, их направят в один из детских домов.

В течение пяти дней суд должен принять решение о принятии иска и дате его рассмотрения.