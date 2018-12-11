Золотов подал иск к Навальному о защите чести и достоинства. Он хочет взыскать 1 млн рублей
Глава Росгвардии Виктор Золотов подал к руководителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному иск на 1 млн рублей
Об этом 11 декабря сообщил адвокат Золотова Шота Горгадзе.
«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», — цитирует ТАСС юриста.
Горгадзе пояснил, что глава Росгвардии хочет, чтобы суд признал порочащими и ложными сведения, которые распространяет о нем Алексей Навальный. В частности, речь идет о «о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников».
Также адвокат выразил надежду, что Навальный даст показания и пояснит, на чем основаны его выводы. По словам Горгадзе, если с Навального удастся взыскать деньги, их направят в один из детских домов.
В течение пяти дней суд должен принять решение о принятии иска и дате его рассмотрения.
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Напомним, в августе ФБК опубликовал расследование, в котором говорилось, что Росгвардия закупает продукты по ценам, превышающим рыночные в два-три раза. При этом стоимость выросла с 2017 года, когда мясокомбинат «Дружба народов» стал единственным поставщиком ведомства.
В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором обвинил политика в клевете и вызвал на дуэль. Он предложил Навальному сразиться «на ринге или татами» и обещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».
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Глава ФБК не смог ответить сразу, так как находился под арестом. Об этом Золотову напомнили в ФБК и предложили продолжить диалог в суде.
В октябре Навальный вышел из-под ареста и записал генералу ответный видеоролик, в котором согласился принять вызов. Он предложил Золотову провести поединок в формате дебатов на одном из телеканалов или на ютубе и дал неделю на раздумья.
После этого в Росгвардии обвинили Навального в «самопиаре на костях» и напомнили о трауре из-за массового убийства в Керчи. Сам Золотов ответил, что не собирается участвовать с оппозиционером в дебатах, но пообещал ответить на обвинения.
В начале декабря стало известно, что Главная военная прокуратура России и ФАС начали проверку данных от ФСБ еще в мае — за полгода до появления расследования ФБК. Начальник ФСБ сообщил в надзорные органы, что единственный поставщик Росгвардии и его подрядчики «незаконно завысили цену» на продукты, в частности на сосиски и сардельки. В ноябре ФАС возбудила уголовное дело.
Интервью с Саидой Сиражудиновой
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