Пациент умер после укола в больнице Минеральных Вод

В Ставропольском крае 6 декабря пациент скончался в больнице после введения медицинского препарата

По данным следствия, 41-летнего мужчину доставили в Минераловодскую больницу поселка Новотерского с высокой температурой и жалобами на плохое самочувствие. Ему диагностировали пневмонию и острый бронхит. Пациенту внутривенно ввели лекарство, после чего его состояние резко ухудшилось и он умер.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.