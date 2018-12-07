В Новокубанске открыли новый парк

В 23-м микрорайоне Новокубанска 7 декабря состоялось торжественное открытие нового парка на пересечении улиц Нева и Шевченко

«Благоустройство любого места, даже самого маленького двора, сквера — это огромная слаженная работа всех уровней власти и горожан, — сказал Александр Гомодин. — От всей души хочу поблагодарить не только строителей, но и всех наших активных жителей Новокубанского района, которые принимали участие в обсуждении этого проекта, проголосовали за него. Думаю, что многие помнят, как раньше выглядела эта территория. А то, что мы видим сегодня — результат нашей общей работы. Уверен, что такими вот совместными усилиями мы сможем сделать наш любимый район еще лучше».

На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Поголов, заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вадим Якушев, глава Новокубанского района Александр Гомодин, председатель Совета Новокубанского района Евгений Шутов, глава Новокубанского городского поселения Руслан Кадыров и председатель Совета Новокубанского городского поселения Евгений Головченко.

Парк назвали именем советского и российского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина Новокубанска и Новокубанского района Виктора Горбатко.

Общая площадь благоустройства нового парка составила более 20 тыс. кв. метров, из них 4,5 тыс. кв. метров — это мощеная тротуарная плитка, уложенная с соблюдением требований для доступности маломобильных граждан. На территории парка оборудовали универсальную спортивную игровую площадку, а также площадку для воркаута и детскую игровую площадку, установили малые архитектурные формы, уличное освещение, урны и лавочки.

Создание комфортных условий проживания населения и благоустройство территории городских и сельских поселений Краснодарского края является основной целью приоритетного федерального проекта партии «Единая Россия» «Формирование комфортной городской среды», подчеркнули в пресс-службе администрации Новокубанского района.