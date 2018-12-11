На Кубани в 2019 году собираются провести капремонт более чем в 800 многоэтажках

В Краснодарском крае в 2019 году планируют провести капитальный ремонт в 830 многоквартирных домах

Краснодарский краевой фонд капремонта за пять лет существования отремонтировал 1 тыс. 580 многоэтажек. Жилищные условия улучшили более 100 тыс. граждан. В 2015 году отремонтировали 129 домов, в 2016-м — 499 домов, в 2017-м — 831 многоэтажка. В этом году в ремонте участвует 831 дом. В них обновили крыши, фасады, лифты и общедомовые коммуникации.

На 2019 год запланирован капремонт в 830 многоэтажках, сообщили в пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД».

За пять лет на ремонт домов потратили более 1,7 млрд рублей. В фонде отметили, что собираемость взносов повысилась. В первые годы она не превышала 65%, в 2017-м собираемость увеличилась до 73%, в 2018 году — почти до 100%.