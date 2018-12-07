Yota в два раза снизила цены на безлимитные приложения
Оператор связи Yota 7 декабря объявил о снижении на 50% стоимости подключения безлимитных мобильных приложений
Так, неограниченный доступ к YouTube можно подключить за 25 рублей, доступ к VKontakte и любому мессенджеру — за 10 и 5 рублей соответственно.
«Можно докупить 1 Гб трафика и удовлетворить все свои запросы меньше, чем за 300 рублей в месяц», — рассказал директор по продуктам «Планшет — модем» Yota Александр Капралов.
Пользователи Yota смогут подключить безлимитные мессенджеры на планшете за 5 рублей вместо 10, соцсети — за 10 рублей вместо 20, безлимитный трафик к музыкальным приложениям — за 10 рублей, а не за 30.
Помимо этого, теперь у клиентов есть возможность подключить новые пакеты трафика: 1 гб (от 90 до 290 рублей) и 50 гб (от 150 до 720 рублей). Цены могут меняться в зависимости от региона, отметили в пресс-службе Yota.
Подробную информацию можно найти на сайте компании.
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