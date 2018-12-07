Yota в два раза снизила цены на безлимитные приложения

Оператор связи Yota 7 декабря объявил о снижении на 50% стоимости подключения безлимитных мобильных приложений

Так, неограниченный доступ к YouTube можно подключить за 25 рублей, доступ к VKontakte и любому мессенджеру — за 10 и 5 рублей соответственно.

«Можно докупить 1 Гб трафика и удовлетворить все свои запросы меньше, чем за 300 рублей в месяц», — рассказал директор по продуктам «Планшет — модем» Yota Александр Капралов.