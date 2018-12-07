В Белореченске завершилась спартакиада «ЕвроХима»
В Белореченске подвели итоги V спартакиады трудовых коллективов дочерних зависимых и непрофильных предприятий «ЕвроХим-БМУ»
В спартакиаде приняли участие восемь команд, которые соревновались в 12 видах спорта: стрельба из пневматической винтовки, легкая атлетика, перетягивание каната, мини-футбол, шахматы, стритбол, волейбол, дартс, гирьевой спорт, плавание, настольный теннис и боулинг.
Победителем спартакиады стала сборная команда подрядных организаций из Белореченских филиалов ООО «Невинномысск-ремстройсервис», ООО «Новомосковскремэнерго» и ООО «Юг-Сервис».
Второе место заняли сотрудники Энергетического цеха. Бронза досталась сборной цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики, центра дистрибуции и централизованного отдела технического контроля — испытательного центра, сообщили в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».
Чем заняться в выходные 8-9 декабря
Статьи ПартнерскийЧто нужно помнить, чтобы не испортить себе отдых в горах
Безопасность на зимнем курорте
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.