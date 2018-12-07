В Белореченске завершилась спартакиада «ЕвроХима»

В Белореченске подвели итоги V спартакиады трудовых коллективов дочерних зависимых и непрофильных предприятий «ЕвроХим-БМУ»

В спартакиаде приняли участие восемь команд, которые соревновались в 12 видах спорта: стрельба из пневматической винтовки, легкая атлетика, перетягивание каната, мини-футбол, шахматы, стритбол, волейбол, дартс, гирьевой спорт, плавание, настольный теннис и боулинг.