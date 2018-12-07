В Белореченске завершилась спартакиада «ЕвроХима»

Партнерский Краснодарский край

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В Белореченске подвели итоги V спартакиады трудовых коллективов дочерних зависимых и непрофильных предприятий «ЕвроХим-БМУ»

В спартакиаде приняли участие восемь команд, которые соревновались в 12 видах спорта: стрельба из пневматической винтовки, легкая атлетика, перетягивание каната, мини-футбол, шахматы, стритбол, волейбол, дартс, гирьевой спорт, плавание, настольный теннис и боулинг.

© Фото пресс-службы компании «ЕвроХим»
© Фото пресс-службы компании «ЕвроХим»
© Фото пресс-службы компании «ЕвроХим»
© Фото пресс-службы компании «ЕвроХим»
© Фото пресс-службы компании «ЕвроХим»
© Фото пресс-службы компании «ЕвроХим»
© Фото пресс-службы компании «ЕвроХим»
© Фото пресс-службы компании «ЕвроХим»

Победителем спартакиады стала сборная команда подрядных организаций из Белореченских филиалов ООО «Невинномысск-ремстройсервис», ООО «Новомосковскремэнерго» и ООО «Юг-Сервис».

Второе место заняли сотрудники Энергетического цеха. Бронза досталась сборной цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики, центра дистрибуции и централизованного отдела технического контроля — испытательного центра, сообщили в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».

Белореченский район ЕвроХим
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