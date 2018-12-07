На Кубани двух женщин осудили за ложные сообщения о бомбе
Тихорецкий и Лабинский городские суды вынесли приговоры в отношении двух местных жительниц по делу о заведомо ложных сообщениях о терактах
По версии следствия, гражданки звонили в полицию и сообщали о возможной угрозе теракта. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили личности подозреваемых и задержали их.
Во время разбирательства женщины признались в содеянном и пояснили, что выдумали информацию о взрыве.
Суд приговорил одну из злоумышленниц к штрафу в размере 700 тыс. рублей, вторую — к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в мае в Москве задержали жителя Сочи, который позвонил в полицию с ложным сообщение о теракте.
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