На Кубани двух женщин осудили за ложные сообщения о бомбе

Краснодарский край

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Тихорецкий и Лабинский городские суды вынесли приговоры в отношении двух местных жительниц по делу о заведомо ложных сообщениях о терактах

По версии следствия, гражданки звонили в полицию и сообщали о возможной угрозе теракта. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили личности подозреваемых и задержали их.

Во время разбирательства женщины признались в содеянном и пояснили, что выдумали информацию о взрыве.

Суд приговорил одну из злоумышленниц к штрафу в размере 700 тыс. рублей, вторую — к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в мае в Москве задержали жителя Сочи, который позвонил в полицию с ложным сообщение о теракте.

Лабинский район Суд Телефонный террор Терроризм Тихорецкий район
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