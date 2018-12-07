На Кубани двух женщин осудили за ложные сообщения о бомбе

Тихорецкий и Лабинский городские суды вынесли приговоры в отношении двух местных жительниц по делу о заведомо ложных сообщениях о терактах

По версии следствия, гражданки звонили в полицию и сообщали о возможной угрозе теракта. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили личности подозреваемых и задержали их.

Во время разбирательства женщины признались в содеянном и пояснили, что выдумали информацию о взрыве.