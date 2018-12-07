В пяти городах Юга России завершился набор студентов для «Стипендии КЛЮЧАВТО 2018»

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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Автохолдинг Юга России КЛЮЧАВТО завершил проект «Стипендия КЛЮЧАВТО 2018» и приступил к формированию студенческих потоков на следующий год

Соискание на стипендию проходит в девяти вузах в нескольких регионах страны. В программе КЛЮЧАВТО участвуют пять городов: Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь и Минеральные Воды. В каждом из них представлена дилерская сеть и определены образовательные учреждения, с которыми компания работает по направлению мотивации учащихся.

С 2018 года запущен проект брендированных аудиторий, в рамках которого в нескольких вузах-партнерах программы «Стипендия КЛЮЧАВТО» оборудуют учебные классы в стиле автохолдинга. В этих аудиториях студенты смогут обучаться по стандартному расписанию своих занятий и встречаться с сотрудниками компании на лекциях, а также участвовать в круглых столах.

В рамках проекта «Стипендия КЛЮЧАВТО» также подготовлена экскурсионная программа в дилерские центры, где студенты смогут познакомиться с системой работы разных подразделений, исходя из своих специальностей.

В 2018 году в КЛЮЧАВТО приняли 220 молодых специалистов, которые окончили учебу в вузах-партнерах программы автохолдинга.

«Инструменты, которые мы применяем в ходе работы по программе "Стипендии КЛЮЧАВТО", позволяют еще в университете сформировать представление о крупнейшем автохолдинге на Юге страны, определить направление, в котором в дальнейшем студент хочет развиваться. Многим стипендиатам от КЛЮЧАВТО поступает предложение пройти практику в подразделениях, а в перспективе — после окончания университета — устроиться на работу. Подобная система позволяет на самом раннем этапе сформировать кадровый резерв среди молодых специалистов», — прокомментировали в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Краснодар Образование Ростов-на-Дону Сочи Ставрополь Студенты Трудоустройство
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