Краснодарские салоны связи «Билайн» вошли в число лучших среди 16 городов России по качеству обслуживания

«Билайн» признан лучшим оператором сотовой связи по результатам исследования качества обслуживания в мобильных салонах Краснодара

Экспертизу проводило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в сентябре и октябре 2018 года.

В исследовании участвовали 100 тайных покупателей, которые тестировали розницу крупнейших мобильных ретейлеров: «Билайн», «МегаФон», МТС, Tele2, «Связной», а также региональные сети в 16 городах России, в том числе в Краснодаре.

Тайные покупатели посетили 653 торговые точки в местах с большой проходимостью (в Краснодаре — 31 салон). После визитов они заполнили анкеты, в которых удовлетворенность покупателя оценивалась по пяти основным критериям: материальность, надежность, отзывчивость, убежденность и сочувствие. Проверки сопровождались аудиозаписями и фотографиями.