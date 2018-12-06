Краснодарские салоны связи «Билайн» вошли в число лучших среди 16 городов России по качеству обслуживания
«Билайн» признан лучшим оператором сотовой связи по результатам исследования качества обслуживания в мобильных салонах Краснодара
Экспертизу проводило информационно-аналитическое агентство TelecomDaily в сентябре и октябре 2018 года.
В исследовании участвовали 100 тайных покупателей, которые тестировали розницу крупнейших мобильных ретейлеров: «Билайн», «МегаФон», МТС, Tele2, «Связной», а также региональные сети в 16 городах России, в том числе в Краснодаре.
Тайные покупатели посетили 653 торговые точки в местах с большой проходимостью (в Краснодаре — 31 салон). После визитов они заполнили анкеты, в которых удовлетворенность покупателя оценивалась по пяти основным критериям: материальность, надежность, отзывчивость, убежденность и сочувствие. Проверки сопровождались аудиозаписями и фотографиями.
Работу каждого салона оценивали по 22 показателям, среди которых — удобство расположения магазина, ассортимент, доступ к товарам, скорость обслуживания, культура общения, внешний вид сотрудника, знание тарифов и готовность проконсультировать клиента.
На основе 22 критериев эксперты рассчитали Глобальный коэффициент качества услуги. Согласно результатам исследования, в Краснодаре самый высокий показатель качества оказался у розничной сети «Билайн» — 91,3%.
В 2018 году «Билайн» удвоил число магазинов в России. График работы салонов и сотрудников сформировали таким образом, чтобы клиентам не нужно было стоять в очередях.
Чтобы клиент мог быстро выбрать нужную модель смартфона, консультанты «Билайна» используют специальное приложение MyBeeStore на своем телефоне. Таким образом, сотрудники не привязаны к стационарному компьютеру в магазине, что позволяет повысить скорость обслуживания.
Также «Билайн» совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» запустил проект «Островки безопасности», в рамках которого в магазин мобильного оператора может обратиться за помощью потерявшийся ребенок или пожилой человек с потерей памяти, сообщили в пресс-службе «Билайн».
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