Парламентарии Кубани и Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве

Депутаты парламентов Краснодарского края и Санкт-Петербурга 5 декабря заключили соглашение о сотрудничестве

Делегация кубанских депутатов со спикером Законодательного собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко 5 декабря посетила Санкт-Петербург. Для парламентариев провели экскурсию в Информационно-просветительском центре Заксобрания Санкт-Петербурга. Депутатам представили музейную экспозицию, посвященную истории становления петербургского парламента.

Затем в каминном зале Мариинского дворца состоялась торжественная церемония подписания соглашения между кубанскими и петербургскими депутатами. Договор предусматривает, что парламенты будут обмениваться опытом в области законотворческой деятельности и подготовке проектов федеральных законов. Ожидается, что соглашение расширит деловые и дружеские контакты, сообщили в пресс-службе ЗСК.

«Думаю, соглашение будет только способствовать реализации наших возможностей. Оно носит абсолютно неформальный характер. Каждое его положение будет реализовано на практике», — сказал Бурлачко.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров подчеркнул важность договора.

«Соглашусь с тем, что встреча — не просто формальность. Сегодня Кубань для нас — стратегический партнер. У нас общие направления сотрудничества, их мы и будем развивать», — добавил Макаров.