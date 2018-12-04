Сочинский курорт «Горки Город» устроит для туристов новогоднюю программу

На всесезонном курорте «Горки Город» в горах Сочи 28 декабря начнутся новогодние гулянья

Ежедневно с утра до позднего вечера в Нижнем и Верхнем городе будут проводить анимационные программы, концерты, мастер-классы и конкурсы с призами.

В новогодние праздники на курорте «Горки Город» устроят шествия по главной аллее, проезд саней Деда Мороза, запряженных ростовыми куклами-оленями.

На главной площади Нижнего города откроется резиденция Деда Мороза и Снегурочки с фотозоной, играми, конкурсами и подарками. Каждый день с 10:00 и до 22:00 там будет звучать музыка, для детей проведут мастер-классы по изготовлению и росписи елочных игрушек, шоу талантов, спортивные разминки.

Для гостей, заезжающих на курорт, на ресепшене организуют специальную праздничную зону с аниматорами.

«На площади возле главной канатной дороги и на высоте +960 возле подъемников также будут организованы развлечения для всех гостей и райдеров. Никому не придется скучать — профессиональная команда аниматоров и сказочных новогодних персонажей — гномов, оленей, пушистых снежков — приготовила много конкурсов с призами, возможность согреться в танце и сфотографироваться с живой совой», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».

Вечером 31 декабря на всех площадках курорта устроят праздничные шоу. Основная программа пройдет вместе с санями Деда Мороза по главной аллее. На празднике выступят кавер-певицы, воздушные акробаты и ходулисты, артисты светового и мыльного шоу, диджеи. В программе также интерактивы, розыгрыши и праздничный салют.

Кроме того, каждый отель, расположенный на территории курорта, подготовит для гостей свою праздничную программу.

4 января курорт «Горки Город» отметит свой день рождения. На празднике будет работать ведущий, выступит шоу-группа «Музыкальный квартал», мероприятие завершится светодиодным и пиротехническим шоу.