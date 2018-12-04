Сбербанк провел лекцию скрипача Михаила Казиника для воспитанников детских домов в Краснодаре
3 декабря Сбербанк провел в Краснодарской филармонии им. Пономаренко лекцию и концерт классической музыки для воспитанников детских домов
Лекция прошла в рамках социального проекта Сбербанка «Я обнимаю вас музыкой». Скрипач, музыковед и искусствовед Михаил Казиник в легкой игровой форме рассказал о классической музыке и исполнил несколько композиций вместе с воспитанниками детских домов.
«Музыка важна для всех детей, но для детей из детских домов она имеет еще большее значение. Моя задача — сделать все возможное для этих детей с помощью музыки, в которой есть чистая любовь. Изменить траекторию их развития, внести что-то в их мозг и сердце, стать отцом и другом на это время. Я буду рассказывать веселые истории, дети даже не поймут, что это урок. Мы будем шутить, но параллельно узнаем массу всего интересного и услышим прекрасную музыку. Узнаем, что классическая музыка совсем не заунывная, а может дать хорошее настроение и радость», — рассказал скрипач Михаил Казиник.
«Это уникальный проект в России. Современную музыку дети знают хорошо, а интерес и любовь к классике нужно формировать. Мы хотим дать детям навыки, которые пригодятся им в жизни, помогут адаптироваться. Недостаток семейного тепла мы хотим восполнить этой лекцией, она вдохновит их и подарит эмоции, которые останутся с детьми надолго», — прокомментировал управляющий краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.
При поддержке Сбербанка слушателями лекции стали более 500 воспитанников детских домов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Аналогичные мероприятия прошли в шести городах России, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Следующим будет Челябинск.
Это не единственный социальный проект Сбербанка. Как сообщали Юга.ру, 27 ноября в Краснодаре открылась выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Все работы выполнены из пластика, они имеют рельефную поверхность, чтобы слабовидящие могли ощутить то, что изображено. Экспозицию можно посмотреть до 23 декабря, вход свободный.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.