Сбербанк провел лекцию скрипача Михаила Казиника для воспитанников детских домов в Краснодаре

3 декабря Сбербанк провел в Краснодарской филармонии им. Пономаренко лекцию и концерт классической музыки для воспитанников детских домов

Лекция прошла в рамках социального проекта Сбербанка «Я обнимаю вас музыкой». Скрипач, музыковед и искусствовед Михаил Казиник в легкой игровой форме рассказал о классической музыке и исполнил несколько композиций вместе с воспитанниками детских домов.

«Музыка важна для всех детей, но для детей из детских домов она имеет еще большее значение. Моя задача — сделать все возможное для этих детей с помощью музыки, в которой есть чистая любовь. Изменить траекторию их развития, внести что-то в их мозг и сердце, стать отцом и другом на это время. Я буду рассказывать веселые истории, дети даже не поймут, что это урок. Мы будем шутить, но параллельно узнаем массу всего интересного и услышим прекрасную музыку. Узнаем, что классическая музыка совсем не заунывная, а может дать хорошее настроение и радость», — рассказал скрипач Михаил Казиник.

«Это уникальный проект в России. Современную музыку дети знают хорошо, а интерес и любовь к классике нужно формировать. Мы хотим дать детям навыки, которые пригодятся им в жизни, помогут адаптироваться. Недостаток семейного тепла мы хотим восполнить этой лекцией, она вдохновит их и подарит эмоции, которые останутся с детьми надолго», — прокомментировал управляющий краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

При поддержке Сбербанка слушателями лекции стали более 500 воспитанников детских домов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Аналогичные мероприятия прошли в шести городах России, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Следующим будет Челябинск.