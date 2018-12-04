Yota запустила новую рекламную кампанию с «извинениями»

Мобильный оператор Yota запустил рекламную кампанию, в которой «извиняется» перед своими клиентами за улучшенные условия пользования сетью

Работники бренда «принесли извинения» клиентам за хорошую работу и анонсировали нововведения в работе с Yota. Директор по маркетингу компании Виталий Урезченко попросил прощения за то, что в рекламной акции нет приглашенных звезд — всю ответственность взяли сотрудники Yota.

«Извините, что мы опять запустили рекламную кампанию, которая будет заставлять вас оборачиваться на телевизор и проверять, не сломался ли он. Извините, что мы опять делаем все не так, как делают другие, и извиняемся за то, за что нас и наши продукты любят клиенты», — прокомментировал Урезченко.

В пресс-службе компании рассказали, что извиняться будут семь сотрудников Yota из разных городов России. Директор по продукту «Смартфон» Артемий Пономарев принес извинения за то, что клиентам Yota придется заплатить 20 рублей за безлимитный «ВКонтакте».

Прощения попросил руководитель по развитию каналов продаж Александр Погба: «Извините, но в Yota за границей бесплатно работают только мессенджеры».

Менеджер по развитию собственной розницы Елена Мямлина извинилась за то, что клиенты компании не смогут подключить платные подписки и мелодию на гудок.

«Извините, но в Yota у вас не получится выбрать меньше, чем 0 минут», — сказал территориальный менеджер Сергей Ткачев.

Директор департамента внедрения Константин Горелик тоже попросил прощения: «Извините, но в Yota скидка* на связь только 50%. За звездочку тоже извините».

Территориальный менеджер в кавказском регионе Мурад Евлоев сказал: «Извините, но в Yota можно взять роутер бесплатно максимум на неделю».

Специалист по продажам Павел Чухрай извинился за то, что в Yota клиенты сами выбирают, для каких приложений интернет будет безлимитным.