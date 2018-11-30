В новом зимнем сезоне на курорте «Роза Хутор» запустят программу скидок для студентов

В новом зимнем сезоне, который официально стартует 14 декабря, на курорте «Роза Хутор» будет работать специальная программа для учащихся высших учебных заведений

Участником программы может стать любой российский студент, оформивший именную карту с уникальным номером, которая также будет ски-пассом курорта «Роза Хутор».

Для участников программы предусмотрены скидки до 15% на однодневный ски-пасс, который можно приобрести в кассах и отелях курорта, а также в Центре «Активный отдых». Студенты смогут получить скидку 10% на прокат оборудования и услуги Первой школы горных лыж и сноуборда и на посещение Ледового дворца «Роза Хутор», включая вход, прокат коньков и услуги инструктора.

Кроме того, при предъявлении студенческой карты курорта «Роза Хутор» учащимся предоставят скидки на обслуживание в кафе и ресторанах, а также на покупки в магазинах.

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» отметили, что по итогам летнего сезона студенческая программа показала свою востребованность. Благодаря специальной системе скидок учащиеся российских вузов теперь имеют возможность воспользоваться широким спектром услуг курорта с экономией средств.

Студенческую карту «Роза Хутор» можно оформить и активировать в инфоцентре курорта, предъявив действующий студенческий билет. Период скидок продлится с 14 декабря 2018 года и до завершения зимнего сезона.

Получить свежие новости о программе и ознакомиться с перечнем заведений, предоставляющих скидки по студенческой карте, можно на сайте «Роза Хутор».