Население Краснодара получило в 1,4 раза больше кредитов от банка ВТБ

Показатели банка за девять месяцев текущего года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году

В четверг, 29 ноября, в Краснодаре состоялась пресс-конференция управляющего розничным филиалом ВТБ в Краснодаре Виктора Тусикова. Он озвучил ключевые показатели, достигнутые банком по розничному кредитованию за период с начала года. За девять месяцев текущего года розничный бизнес ВТБ в Краснодарском крае выдал 31 тыс. кредитов физлицам на общую сумму 26,3 млрд рублей. Таким образом, показатели за аналогичный период прошлого года превышены в 1,4 раза.

«На протяжении всего года по всем основным направлениям бизнеса мы демонстрируем рост — и по кредитным продуктам, и по депозитным», — отметил Виктор Тусиков.

Общий объем кредитного портфеля вырос на 18% — до 65,8 млрд рублей. В составе портфеля почти половину составляет ипотека — 31 млрд рублей, далее идут кредиты наличными — 27 млрд рублей, автокредиты — 5,1 млрд рублей, кредитные карты — 2,7 млрд рублей.

«Ипотека — один из значимых продуктов, т. к. наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи», — сказал Виктор Тусиков.

В этом году 5,3 тыс. семей улучшили свои жилищные условия при помощи ипотеки от банка ВТБ. Объем продаж здесь составил 9,8 млрд рублей, рост по отношению к прошлому году — порядка 45%. ВТБ стабильно занимает второе место на ипотечном рынке Кубани. Доля ипотечного кредитного портфеля на рынке Краснодара — 21%. Цель ВТБ — повысить эту долю до 25%. Средняя сумма ипотечного кредита увеличилась на 6% — до 1,8 млн рублей. Повышенный спрос на новостройки зафиксирован в Краснодаре — с долей 60%, готовое жилье наиболее популярно в Сочи — с долей 85%. Рост ипотечного портфеля обусловлен постепенным снижением процентных ставок, сегодня минимальная ставка начинается от уровня 9,3%.

Рост по продажам автокредитов ВТБ составил 21%, за три квартала клиенты банка оформили 3,5 тыс. автокредитов на 2,5 млрд рублей.

«В этом году банк полностью трансформировал всю продуктовую линейку автокредитов. На данный момент новый автомобиль можно приобрести в кредит по ставке от 5%, а с пробегом — от 7,9%. Помимо этого, у клиентов появилась возможность оформить кредит без страхования залога (КАСКО) или воспользоваться конструктором, позволяющий выбрать самостоятельно опции займа. Все это положительно сказывается на объеме выдач, и мы прогнозируем дальнейший рост портфеля. Кроме того, растет спрос на подержанные автомобили», — сообщил Виктор Тусиков.

Жители Краснодара отметились повышенным интересом к автомобилям премиум-класса. Средний размер кредита вырос на 10% и достиг уровня 720 тыс. рублей.

Портфель зарплатных карт ВТБ на Кубани составляет около 165 тыс., это пятое место в России. Приоритет отдается национальной платежной системе «МИР». Сейчас она имеет расширенный и удобный функционал, включая бесконтактную оплату.

С начала года портфель привлеченных средств, включая инвестпродукты, увеличился в 1,3 раза — до 103,6 млрд рублей. Около 65% всех сбережений вкладчиков размещено на депозитах, 15% — на накопительных и текущих счетах, 20% приходится на инвестиционные продукты. По словам Виктора Тусикова, несмотря на некоторые волнения на рынке привлечения средств в сентябре, к настоящему времени ситуация стабилизировалась. Процентные ставки растут, как и количество вкладчиков, которые доверяют банку. Сегодня ВТБ предлагает клиентам депозиты по ставке до 8%.

«По большому счету, мы выходим на все запланированные цели до конца года. И дальше — больше», — резюмировал Виктор Тусиков.