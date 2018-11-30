На Кубани суд оштрафовал водителя лодки, которая перевернулась на экскурсии к лотосам

Краснодарский край

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В Темрюке вынесли приговор водителю перевернувшейся во время экскурсии лодки с 22 пассажирами

Темрюкский районный суд осудил 50-летнего водителя экскурсионной лодки «Москва-3». Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Суд назначил мужчине наказание в виде 150 тыс. рублей штрафа.

Как сообщали Юга.ру, 23 августа в Темрюкском районе перевернулась экскурсионная лодка. На борту находилось 22 человека, вместо положенных 11. Позже в отношении водителя возбудили уголовное дело.

Прокуратура Суд Темрюкский район
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