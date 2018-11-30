Нефтяники рассказали школьникам о правилах безопасности возле энергообъектов

Партнерский Краснодарский край

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Сотрудники ООО «РН-Краснодарнефтегаза», дочернего общества НК «Роснефть», приняли участие в проведении классных часов в школах Кубани по безопасности

Ребятам рассказали о правилах поведения вблизи объектов энергетики и опасностях электрического тока. Специалисты отметили, что проникать на опоры линий электропередач, находиться возле электроустановок, открывать трансформаторные будки и электроустановки — опасно для здоровья и жизни.

«В последнее время наблюдается беспечное поведение молодежи. Одна из основных проблем современных школьников — это жажда экстрима. В погоне за прикольным снимком не стоит забывать о собственной безопасности», — подчеркнули в пресс-службе «РН-Краснодарнефтегаз».

Школьникам напомнили, что нельзя проводить фотосессии на энергообъектах, потому что получить удар током можно, не прикасаясь к оголенным проводам — достаточно приблизиться к ним на небольшое расстояние.

«Профилактика детского травматизма поможет предотвратить несчастные случаи. Предупрежден — значит вооружен, гласит пословица. Поэтому мы не устаем напоминать детям о том, что необходимо знать правила электробезопасности и выполнять их всегда и везде: дома, в школе, на улице», — заключили специалисты «РН-Краснодарнефтегаз».

Безопасность Краснодар Школа Школьники
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