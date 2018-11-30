На Ставрополье из-за непогоды временно закрыли четыре дороги
Ставропольский край Валерия Дульская
В Ставропольском крае из-за обледенения 30 ноября закрыли для движения четыре дороги
Начиная с 7:00 временно ограничили движение всего транспорта:
- на трассе Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск с 80-го по 86-й км (Новоалександровский район);
- на трассе Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское с 82-го по 86-й км (Красногвардейский район);
- на федеральной автодороге «Кавказ» с 243-го по 270-й км (Андроповский район);
- на региональной дороге «Подъезд к Ставрополю» с 17-го по 19-й км (Район Темнореченского поста).
На трассах работает спецтехника, дороги обрабатывают противогололедными смесями, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в Шпаковском районе Ставропольского края ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке региональной трассы.
Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере
Как Краснодар встречает зиму
«Мы пытаемся разобраться, почему суд поступил справедливо. Понимаете, до чего мы докатились?»
Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша
Бережный бензин. Кому и зачем нужен бензин с октановым числом 100
И в чем его отличие от других видов топлива
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.