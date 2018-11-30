На Ставрополье из-за непогоды временно закрыли четыре дороги

Ставропольский край

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В Ставропольском крае из-за обледенения 30 ноября закрыли для движения четыре дороги

Начиная с 7:00 временно ограничили движение всего транспорта:

  • на трассе Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск с 80-го по 86-й км (Новоалександровский район);
  • на трассе Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское с 82-го по 86-й км (Красногвардейский район);
  • на федеральной автодороге «Кавказ» с 243-го по 270-й км (Андроповский район);
  • на региональной дороге «Подъезд к Ставрополю» с 17-го по 19-й км (Район Темнореченского поста).

На трассах работает спецтехника, дороги обрабатывают противогололедными смесями, сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в Шпаковском районе Ставропольского края ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке региональной трассы.

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