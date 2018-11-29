Под Ставрополем из-за гололеда закрыли участок трассы

Ставропольский край

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В Шпаковском районе Ставропольского края ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке региональной трассы

Ограничение движения на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» с 44 по 55 километр (от Деминского до Надеждинского круга) введено с 21 часа 29 ноября из-за непогоды.

«На проезжей части образовался гололед, сильный боковой ветер создает переметы снега. Дорогу обрабатывают специальными реагентами, но погодные условия не позволяют привести проезжую часть в безопасное состояние», — сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Водителям рекомендовали отказаться от поездок в этом направлении в ближайшие сутки.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ» сообщили, что на трассах Ставропольского края для уборки снега и ликвидации гололеда мобилизовано более 70 единиц техники. По федеральным трассам Р-217 «Кавказ», Р-216 (участок от Ставрополя до границы с Калмыкией), А-167 (от Минеральных Вод до границы с Дагестаном), А-157 (от Минеральных Вод до Кисловодска), А-165 Лермонтов — Черкесск и на подъезде к Черкесску от Ставрополя проезд осуществляется без затруднений.

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