На трассе между Кропоткиным и Армавиром из-за метели ограничена видимость

Дорожники предупредили о снижении до 400 метров видимости на участке трассы «Кавказ» между Кропоткиным и Армавиром

«На участке федеральной трассы Р-217 «Кавказ» км 99 — км 160 наблюдается метель с порывами ветра до 28 м/с, при температуре -4 °С на проезжей части формируются снежные переметы, видимость снижена до 400 метров», сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Сейчас дорожники расчищают дорожное покрытие от снега и обрабатывают его реагентами, на указанном участке задействовано шесть единиц спецтехники.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок. Тем, кто уже находится в пути, рекомендуют снизить скорость до 50 км/ч.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде.