В 2019 году 223,6 млрд рублей из бюджета Кубани планируют направить на здравоохранение, образование и дороги

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 28 ноября приняли в первом чтении бюджет региона на 2019 год

Парламентарии на сессии рассмотрели проект Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, индикативный план развития на 2019–2021 годы и бюджет на ближайшие три года.

О показателях индикативного плана рассказал министр экономики края Александр Руппель. Он сообщил, что в следующем году промышленное производство должно увеличиться на 1,3 трлн рублей. Показатель по сравнению с 2018 годом вырастет на 4,2%. Объем производства сельскохозяйственной продукции вырастет на 2,4%, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Руппель отметил, что к 2021 году количество мест в детских садах планируют увеличить до 273 тыс. Это на 8,5% больше, чем в 2017 году. Количество врачей увеличится до 24,5 тысяч.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко заявил, что с помощью этих показателей можно планировать главные доходные источники. О краевом бюджете на ближайшие три года рассказал министр экономики края Сергей Максименко. По его словам, в 2019 году предусмотрены доходы в бюджета региона в размере 234 млрд рублей, в 2020 году — 236,4 млрд рублей, в 2021 году — 242 млрд рублей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что принимая изменения в бюджет, нужно следовать показателям стратегии. Он уточнил, что в этому году собственные доходы края составили 265 млрд рублей, в следующем их планируют на уровне 272 млрд рублей.

Глава региона добавил, что бюджет сохранил социальную направленность. На развитие здравоохранения планируют выделить 48 млрд рублей. Еще 500 млн рублей предусмотрено на покупку школьного оборудования. Более 12 га зарезервировали для строительства школы-интерната для талантливых детей.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко добавил, что 96% расходной части бюджета направят на реализацию 26 государственных краевых программ по образованию, здравоохранению, спорту, развитию сети автодорог, ЖКХ. Общая сумма составит 223,6 млрд рублей.

Депутаты приняли все финансовые и стратегические документы края в первом чтении.