УРАЛСИБ повысил процентные ставки по вкладам «Мы вместе» и «Верное решение»

Банк УРАЛСИБ увеличил процентные ставки по двум депозитам — сезонному вкладу в честь своего 30-летнего юбилея «Мы вместе» и вкладу «Верное решение»

Открыть юбилейный вклад «Мы вместе» теперь можно на новый срок — три года, в дополнение к уже существующим срокам на один и два года. Максимальная ставка по вкладу «Мы вместе» с учетом ежедневной капитализации процентов теперь составляет 8% годовых в рублях и 3% в долларах США на срок три года.

По выбору клиента проценты по вкладу выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада, то есть капитализируются. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей или 2 тыс. долларов. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Максимальная ставка по вкладу «Верное решение» возросла до 9% годовых в рублях. Клиентам стало доступно открытие вклада в долларах США, доходность в этой валюте составила 4% годовых, рассказали в пресс-службе банка УРАЛСИБ.

Вклад «Верное решение» открывается при предъявлении договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» СК «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на пять лет в рублях — на сумму не менее размещаемой во вклад. Полис должен быть оформлен в срок не более семи рабочих дней до даты оформления вклада. Вклад можно открыть на полгода или год, минимальная сумма вклада составляет 150 тыс. рублей или 2,5 тыс. долларов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам «Мы вместе» и «Верное решение» можно получить в ближайших отделениях банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.