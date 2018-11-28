На Кубани открыли более 100 фирменных салонов Tele2

В Краснодарском крае число фирменных салонов Tele2 превысило сотню

Общая сеть дистрибуции Tele2 в Краснодарском крае превышает 5,5 тыс. точек продаж различных форматов. Среди федеральных партнеров — «Почта России», «М.Видео», «Техносила», DNS и другие.

В 2018 году число салонов связи Tele2 выросло до 107. Компания развивает розничную торговлю как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые фирменные салоны появились в Краснодаре, Сочи, Кореновске, а также станицах Северской и Варениковской. При выборе локаций Tele2 делает акцент на местах с большим трафиком жителей: торговые центры, гипермаркеты и рынки.

По итогам девяти месяцев года в монобрендовой сети оператора подключились более трети новых абонентов Краснодарского края. Наиболее популярным тарифом стал «Мой Онлайн», его выбрали 35% новых пользователей.

Помимо подключений тарифов в фирменных салонах представлены смартфоны и аксессуары. Самым продаваемым гаджетом в сети Tele2 стал смартфон Tele2 Midi.

Кроме того, в фирменных торговых точках оператора клиенты теперь могут делать денежные переводы, пополнять банковские карты Visa и MasterCard, электронные кошельки QIWI, WebMoney и Yandex. Посетителям доступны услуги страхования абонентского оборудования, цифровой техники и недвижимого имущества, услуги погашения кредитов, а также покупка авиа- и ж/д билетов.

Оператор развивает собственный интернет-магазин, в котором абонент может самостоятельно выбрать номер и дополнительный пакет услуг. Жители Краснодарского края являются наиболее активными клиентами интернет-магазина на юге страны: на них приходится половина от всех подключений региона. При этом выручка в онлайн-канале в Краснодарском крае выросла на 18%, рассказали в пресс-службе Tele2.