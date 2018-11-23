Компания АСК закончила строительство первых двух литеров ЖК «Спортивный парк» в Краснодаре

Группа компаний АСК передала ключи от квартир будущим жильцам первого и четвертого литеров ЖК «Спортивный парк» в Краснодаре

«Жилой квартал "Спортивный парк" — один из наиболее популярных среди покупателей проектов АСК. Он находится в экологически чистом и уютном микрорайоне города. Людей привлекают такие преимущества жилого комплекса, как низкая плотность застройки, близость детсада, школы, торговых объектов, спортивного комплекса, а также комфортная благоустроенная территория», — рассказала генеральный директор компании Инна Шестаченко.

Первый литер ЖК «Спортивный парк» общей площадью 10,5 тыс. кв. метров передали жильцам в начале ноября. Дольщики четвертого литера площадью 8,6 тыс. кв. метров получили ключи 18 ноября. Всего в составе проекта построили первые 19 тыс. кв. метров жилья.

По словам гендиректора АСК, покупатели квартир отметили, что дома получились яркими и уютными. Жилые комплексы компании обустроены детскими площадками, зонами отдыха для взрослых и антитравматическим покрытием. «Подъезды жилых домов отделаны по современному дизайн-проекту, продуманы до мелочей и оставили очень приятное впечатление у первых жильцов комплекса», — рассказала Шестаченко.

В целом, комплексный проект «Спортивный парк» включает строительство 13 восьмиэтажных многоквартирных домов. Всего на площади 8 га возведут 1 тыс. 992 квартиры общей площадью 75,9 тыс. кв. метров. Сейчас в рамках проекта строятся еще три литера.