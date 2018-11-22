Молодые депутаты Кубани побывали в Совете Федерации

Совет молодых депутатов Краснодарского края побывал в Совете Федерации в Москве, где познакомился с работой законодателей федерального уровня

Поездка была организована по поручению главы регионального парламента Юрия Бурлачко после победы комитета СМД по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию в конкурсе на звание «Лучший комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края» по итогам 2017 года, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Деятельность профильного комитета Совфеда изучали депутат ЗСК, секретарь Совета молодых депутатов края Олег Бойченко, а также Мирон Давришев и Сергей Урайкин, которые представляли Курганинский и Белореченский районы. Возглавил делегацию председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов. В ее состав также вошел зампред комитета краевого парламента по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко.

Двухдневная программа пребывания в столице включала встречу кубанских депутатов с сенаторами от Краснодарского края Владимиром Бекетовым и Алексеем Кондратенко. Также законодатели приняли участие в заседании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, обсудили на круглом столе роль молодежного парламентаризма в системе гражданского общества, ознакомились с работой Государственной Думы, где состоялась встреча с депутатом нижней палаты парламента от Кубани Дмитрием Ламейкиным.

«Сегодня можно смело сказать, что в крае создан эффективный и работоспособный Совет молодых депутатов. За годы своего существования он стал настоящей школой командной работы, школой политического лидерства, серьезной управленческой кузницей парламентариев. Он объединяет ярких личностей, зачастую совсем непохожих друг на друга. У них разные убеждения, разные взгляды, но цель у всех одна — это сильная Россия и процветающая Кубань», — отметил председатель ЗСК Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Напомним, кубанский парламент учредил два конкурса для молодых депутатов: на звание «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края» и «Лучший комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края», победителей которых традиционно отмечают на ежегодном общем собрании СМД.