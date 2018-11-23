В магазинах сети «Перекресток» вырастет ассортимент крафтовых продуктов

Краснодарский край, Ростовская область

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Директор дивизиона «Юг» торговой сети «Перекресток» Сергей Толмачев 20 ноября рассказал, какие инструменты применяет компания для удовлетворения потребностей покупателей

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Толмачев сообщил, что за последние годы в «Перекрестках» изменили интерьер и ассортимент, добавилось больше товаров массового спроса и категории «фреш». Магазины сделали более открытыми.

«Также есть тренд на крафтовость — это то, что делают вручную. Например, пиво или молочная продукция. Мы стараемся этот тренд использовать. В Ростове представлены продукты местного фермера. Они называются "Молочная ферма". Аналогичные предложения делаем покупателям в категории фрукты и овощи. Такая местная продукция составляет долю 10%», — уточнил он.

По его мнению, крафтового производителя можно найти в каждой категории продуктов.

«Если говорить о пиве, то такие производители есть как в Ростовской области, так и в Краснодарском крае. Существуют такие же поставщики и среди производителей сыров, молока. Мы эти тренды учитываем. Для ценителей крафтового товара мы организовываем наличие такой продукции», — добавил Толмачев.

Он рассказал и о новых технологиях, которые применяет сеть для обслуживания клиентов.

«Многих покупателей раздражают очереди. Допустим, всего пять касс, из них работает одна, и большая очередь. В "Перекрестке" мы уделяем большое внимание этому. У нас разработаны внутренние стандарты, согласно которым должно быть не более трех человек в очереди. Мы запустили пилотный проект, который позволяет на основании трафика покупателей видеть, какова будет загрузка касс через неделю или месяц. Таким образом можно регулировать график выхода персонала», — заключил директор южного дивизиона сети.

Продукты питания Торговля
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