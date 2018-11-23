В магазинах сети «Перекресток» вырастет ассортимент крафтовых продуктов

Директор дивизиона «Юг» торговой сети «Перекресток» Сергей Толмачев 20 ноября рассказал, какие инструменты применяет компания для удовлетворения потребностей покупателей

Толмачев сообщил, что за последние годы в «Перекрестках» изменили интерьер и ассортимент, добавилось больше товаров массового спроса и категории «фреш». Магазины сделали более открытыми.

«Также есть тренд на крафтовость — это то, что делают вручную. Например, пиво или молочная продукция. Мы стараемся этот тренд использовать. В Ростове представлены продукты местного фермера. Они называются "Молочная ферма". Аналогичные предложения делаем покупателям в категории фрукты и овощи. Такая местная продукция составляет долю 10%», — уточнил он.

По его мнению, крафтового производителя можно найти в каждой категории продуктов.

«Если говорить о пиве, то такие производители есть как в Ростовской области, так и в Краснодарском крае. Существуют такие же поставщики и среди производителей сыров, молока. Мы эти тренды учитываем. Для ценителей крафтового товара мы организовываем наличие такой продукции», — добавил Толмачев.

Он рассказал и о новых технологиях, которые применяет сеть для обслуживания клиентов.

«Многих покупателей раздражают очереди. Допустим, всего пять касс, из них работает одна, и большая очередь. В "Перекрестке" мы уделяем большое внимание этому. У нас разработаны внутренние стандарты, согласно которым должно быть не более трех человек в очереди. Мы запустили пилотный проект, который позволяет на основании трафика покупателей видеть, какова будет загрузка касс через неделю или месяц. Таким образом можно регулировать график выхода персонала», — заключил директор южного дивизиона сети.