Юные программисты «Ростелекома» предотвратили «ядерную катастрофу» в сочинском центре «Сириус»

В Сочи в образовательном центре «Сириус» 21 ноября завершилась программа «Информационная безопасность», организованная совместно с компанией «Ростелеком»

В программе приняли участие 60 школьников 8-11 классов из регионов России — победители Всероссийской онлайн-олимпиады «Ростелекома». Юные айтишники три недели изучали компьютерную безопасность, операционные системы, криптографию, реверс-инжиниринг, веб-безопасность, киберкриминалистику (цифровую форензику), безопасность мобильных платформ и интернета вещей. Программу завершил зачет, который провели в формате квеста.



«Мы планируем ежегодно проводить в образовательном центре "Сириус" программу по кибербезопасности для российских школьников. Главный итог первой программы: в России есть талантливые дети, которые в будущем смогут быть успешными экспертами в информационной безопасности. Сегодня у нас есть эффективные механики для выявления и обучения способных школьников. Программа в "Сириусе" стала частью профориентационной работы, которую проводит "Ростелеком"», — рассказал порталу Юга.ру директор департамента управления талантами ПАО «Ростелеком» Георгий Георгиев. Он уточнил, что образовательный контент программы разработал «Ростелеком». «У нас получился хороший симбиоз с "Сириусом", в котором мы можем таких детей отбирать и учить», — сказал Георгиев. Команды сдавали зачет-квест в импровизированном центре управления системами обороны, где два с половиной часа расследовали хакерскую атаку, чтобы предотвратить ядерную катастрофу. По легенде, преступники запустили обратный отсчет до запуска ракеты. На каждом уровне квеста школьникам предстояло решить цепочку головоломок. Чтобы попасть в центр управления, команды должны были найти Wi-Fi-трансмиттер и взломать его с помощью перехватчика сигнала на квадрокоптере. Далее ребята искали доступ к защищенному серверу в пусковой шахте и пробирались через автоматические двери, изготовив особый ключ. Прежде чем обезвредить готовую к запуску боеголовку, школьники предотвратили подключение резервных систем, которые могли ускорить ее активацию.



На финальном уровне, чтобы остановить ракету, команды расшифровали пароль с помощью азбуки Морзе и ввели его на панели управления. Так им удалось предотвратить «ядерную катастрофу».

Когда команды выбрались из бункера, их ждало новое задание: опознать злоумышленников по автомобилю, который они бросили на месте преступления. Это оказалась Tesla Model S, которая, как принято считать, имеет непревзойденную защиту от взлома. Школьникам предстояло получить доступ к прошивке автомобиля и выгрузить историю поездок и записи с камер заднего вида. Подростки успешно справились с этой задачей. Все найденные уязвимости переданы разработчикам в Tesla и будут учтены в следующей прошивке ПО.



«Я увидел в школьниках такие познания, которых порой нет даже у студентов профильных вузов — участников форума разработчиков "Хакатон". Мы будем искать форматы дальнейшего взаимодействия с такими талантливыми старшеклассниками», — отметил в беседе с корреспондентом Юга.ру директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Solar» Владимир Дрюков. По его словам, рынок кибербезапасности сейчас очень насыщен, многие компании ищут себе сотрудников. «В любом случае мы планируем продолжить с ребятами общение в разных форматах. Трудоустройство — это только один из возможных вариантов. Кроме того, это может быть обмен опытом, совместное участие в исследованиях, выступление школьников на конференциях в качестве спикеров», — сказал Дрюков. Он добавил, что компания «Ростелеком» сейчас запускает большие вузовские программы по подготовке кадров в Самаре и Хабаровске.